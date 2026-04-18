Benetton-Munster | sfida di riscatto per i Leoni a Monigo

Da ameve.eu 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera alle 20:45, lo Stadio Monigo di Treviso ospiterà la partita tra il Benetton Rugby e il Munster Rugby. La sfida si inserisce nel calendario della United Rugby Championship e vede le due squadre confrontarsi in una partita che potrebbe influenzare la classifica. Entrambe le formazioni cercano di ottenere un risultato positivo per migliorare la loro posizione nel torneo.

Il Benetton Rugby affronta il Munster Rugby stasera alle 20:45 presso lo Stadio Monigo di Treviso, in una sfida cruciale per la United Rugby Championship. I biancoverdi, attualmente dodicesimi in classifica con un totale di 28 punti, cercano il riscatto dopo l’uscita dalla Challenge Cup contro Exeter, mentre gli ospiti irlandesi puntano a consolidare la settima posizione occupata con 41 punti. L’impatto del prestigio europeo sulla gestione del campionato. La recente eliminazione ai quarti di finale della Challenge Cup da parte dei Leoni ha generato una pressione psicologica che il club trevigiano deve ora trasformare in spinta agonistica. Sebbene la sconfitta contro Exeter abbia lasciato ferite, ha anche evidenziato la capacità della squadra di competere con i grandi club continentali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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