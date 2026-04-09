Il Benetton Rugby si appresta a disputare una partita molto importante in casa a Monigo. La sfida rappresenta un momento cruciale nel percorso della squadra, che mira a ottenere un risultato positivo in una competizione europea. La partita vedrà affrontarsi i padroni di casa e la squadra avversaria, in un match che potrebbe segnare un passaggio significativo nel cammino nel torneo continentale.

Il Benetton Rugby si prepara a un test di altissimo livello in casa, con l’obiettivo di trasformare il campo di Monigo nel palcoscenico di una possibile impresa storica. Domenica 12 aprile, alle ore 13.30, i biancoverdi sfideranno gli inglesi degli Exeter Chiefs nei quarti di finale della Challenge Cup, cercando di proseguire il cammino dopo la recente vittoria ottenuta agli ottavi contro Cardiff. L’analisi tattica di Umaga: pressione immediata e gestione dei dettagli. Per superare l’ostacolo rappresentato dagli ospiti, Jacob Umaga ha delineato una strategia che punta tutto sulla velocità d’esecuzione iniziale. Il giocatore ha spiegato come l’idea sia quella di aggredire il gioco fin dai primi minuti, replicando l’intensità mostrata nella sfida conclusasi con il successo su Cardiff. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benetton Rugby: sfida storica a Monigo per il sogno europeo

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´ Il Benetton Rugby è lieto di annunciare l’ingaggio del pilone argentino Matias Medrano, che vestirà la maglia biancoverde dall’1 luglio 2026 al 30 giugno 2028. Il comunicato stampa shorturl.at/phIlH #BenettonRugby #W x.com