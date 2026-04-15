Benetton sfida Munster | i Leoni puntano al riscatto a Monigo
Sabato sera, al campo di Monigo, il Benetton Rugby affronta il Munster Rugby alle ore 20:45. La squadra italiana cerca di reagire alla sconfitta subita in ambito europeo, sperando di ottenere una vittoria nel campionato United Rugby Championship. L'incontro rappresenta un'occasione importante per i Leoni, che intendono dimostrare la propria determinazione davanti al pubblico di casa.
Il Benetton Rugby si prepara a ospitare il Munster Rugby nel campo di Monigo questo sabato alle ore 20:45, cercando di trasformare la recente delusione continentale in una spinta positiva per il campionato United Rugby Championship. Dopo l’uscita prematura dalla Challenge Cup per mano degli Exeter Chiefs nel quarto di finale, i Leoni affrontano ora il Round 15 della competizione URC con l’obiettivo di chiudere il percorso stagionale davanti al proprio pubblico. Analizzando l’ultimo impegno europeo, emerge un quadro di luci e ombre che definisce lo stato d’animo del gruppo trevigiano. Nonostante l’eliminazione, la prestazione offerta contro la formazione inglese ha mostrato capacità offensive non trascurabili, con ben 41 punti segnati contro una difesa considerata tra le più solide del internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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