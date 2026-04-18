Benedetta Pilato ha vinto i 50 metri rana ai Campionati Italiani di nuoto, ottenendo la qualificazione agli Europei insieme a un’altra nuotatrice. La pugliese, dopo una prestazione non soddisfacente nei 100 metri, ha deciso di concentrarsi sulla gara successiva, sfruttando l’unica vasca disponibile. La vittoria rappresenta un momento di riscatto per l’atleta, che si prepara ora alla competizione continentale.

I 50 rana del riscatto per Benedetta Pilato. La pugliese attendeva l’unica vasca utile per archiviare quanto non aveva funzionato nei 100 metri di questi Campionati Italiani di nuoto. In palio c’erano il titolo tricolore e la qualificazione agli Europei 2026 di Parigi, obiettivi mancati dalla classe 2005 nella gara sulle due vasche. Nella specialità che l’ha rivelata al mondo nel 2019, quando da adolescente conquistò l’argento iridato, “Benny” ha approcciato con efficacia l’atto conclusivo: buona la prima frazione, con un passaggio solido nei primi 25 metri e una nuotata ben connessa all’acqua. Nella seconda parte si è registrato un lieve calo d’intensità, comunque insufficiente a compromettere il risultato finale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Benedetta Pilato si riscatta e fa suoi i 50 rana ai Campionati italiani: la pugliese agli Europei con Bottazzo

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