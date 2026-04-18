LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | Benedetta Pilato vola a Parigi con Bottazzo! Fari puntati su Paltrinieri

In diretta dai Campionati Italiani di nuoto 2026, si sono disputate diverse gare con risultati significativi. Un nuotatore ha stabilito il miglior tempo mondiale stagionale con un crono di 25

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.18: SIMONE CERASUOLO! Migliore prestazione mondiale stagionale per l’imolese che chiude con 25?51 una prestazione di grande sostanza 18.16: Il campione del mondo Simone Cerasuolo è il grande favorito dei 50 rana. Questi i protagonisti: 1 ITA BRAMBILLASCHI Gabriele In Sport Rane Rosse 2003 27.73 2 ITA RIZZARDI Federico Centro Nuoto Torino 2004 27.62 3 ITA SALADINI Stefano Imolanuoto ssd a r.l. 1997 27.50 4 ITA CERASUOLO Simone GS Fiamme Oro – Imolanuoto ssd a r.l. 2003 27.00 5 ITA MANGIAMELE Flavio Centro Nuoto Torino 2003 27.14 6 ITA POGGIO Federico GS Fiamme Azzurre – Imolanuoto ssd a r.l. 1998 27.🔗 Leggi su Oasport.it

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