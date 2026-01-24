Chi è Killian Marcus Nielsen il figlio di Brigitte Nielsen | fidanzata Laura lavoro e rapporto con la madre

Killian Marcus Nielsen è il figlio dell’attrice e modella Brigitte Nielsen. Attualmente, è legato a Laura Mara Barbieri, attrice milanese nota per il ruolo in “Il processo”. Meno noto del genitore, Killian mantiene un profilo riservato, concentrandosi sui propri interessi e sul rapporto con la madre. La sua vita privata risulta discreta, senza molte informazioni pubbliche su carriera o altri aspetti personali.

La compagna di vita di Killian Marcus Nielsen è Laura Mara Barbieri, un’attrice milanese apparsa in serie tv come Il processo. Killian Marcus Nielsen è un modello, attore e personaggio televisivo statunitense, nasce il 15 dicembre 1989 a Scottsdale, una cittadina americana dello stato dell’Arizona. È il figlio dell’attrice e modella Brigitte Nielsen, famosa per film di Hollywood come Rocky IV, Cobra e Yado, mentre il padre è il giocatore di football Mark Gastineau. Quando ha solo 14 anni lascia l’America per trasferirsi a Milano dove inizia a lavorare come cameriere per mantenersi e pagarsi gli studi per diventare attore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

