bellicismo e autoritarismo riflessioni milanesi

Passeggiando nel cuore di Milano, si notano spesso presidi dell’Esercito italiano che occupano alcune aree della città. Questi presidi assumono un aspetto che ricorda scene di rappresentazioni teatrali, con elementi che sembrano usciti da una messa in scena teatrale. La presenza militare in queste zone si manifesta con posti di blocco e veicoli militari disposti lungo le strade principali, creando un’immagine che cattura l’attenzione dei passanti.

Lettere Note a margine di una bella serata alla Casa della cultura organizzata da «Mai indifferenti». Le voci di Hirschmann e Colorni. E i mezzi blindati in strada Lettere Note a margine di una bella serata alla Casa della cultura organizzata da «Mai indifferenti». Le voci di Hirschmann e Colorni. E i mezzi blindati in strada Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Girando per il centro di Milano capita sovente di imbattersi in curiosi presidi dell’Esercito italiano, simili a certe improbabili messe in scena attualizzanti d’opera lirica. Che cosa ci faccia ad...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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