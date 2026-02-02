Guerra riarmo genocidio autoritarismo | assemblea pubblica per capire il presente e costruire la Pace

In un’assemblea pubblica, cittadini e esperti si sono incontrati per parlare di guerra, riarmo e violazioni dei diritti umani. L’obiettivo è capire meglio cosa sta succedendo nel mondo e come si può lavorare per costruire la pace. La discussione nasce dal continuo aumento delle spese militari e dalla ripresa di pratiche autoritarie che preoccupano sempre di più. La gente vuole sapere cosa si può fare per fermare questa spirale di conflitti e violenze.

In un contesto internazionale segnato dall'escalation dei conflitti armati, dall'aumento delle spese militari, dal riemergere di pratiche autoritarie e da gravi violazioni dei diritti umani, diventa sempre più urgente fermarsi a riflettere e approfondire. Capire a fondo ciò che sta accadendo nel mondo è il primo passo per costruire un futuro diverso, più giusto e più pacifico per l'Italia e per l'Europa. Con questo obiettivo si terrà un'assemblea libera e aperta a tutte e tutti, pensata come momento di confronto, analisi e partecipazione attiva. All'incontro parteciperà Mirko Mussetti, giornalista di Limes, che offrirà strumenti di lettura e chiavi interpretative per comprendere le dinamiche geopolitiche attuali e le loro ricadute politiche, sociali ed economiche.

