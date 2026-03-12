Il prossimo 14 marzo a Roma si terrà una manifestazione a cui parteciperanno circa 20.000 persone. La protesta è organizzata per esprimere il proprio dissenso contro la guerra e l’autoritarismo. La città si prepara a vivere una giornata di mobilitazione, con le strade che si riempiranno di cittadini che vogliono manifestare il loro punto di vista.

La Capitale si prepara a vivere un momento di forte tensione civile nel prossimo 14 marzo, quando circa 20mila persone scenderanno in piazza per no alla guerra. Il corteo partirà da Piazza della e terminerà a Porta San Giovanni, raccogliendo movimenti sociali, collettivi studenteschi e centri sociali già attivi nella solidarietà verso la Palestina. Questa mobilitazione nasce come risposta diretta alle recenti dichiarazioni parlamentari della premier Meloni, che ha cercato di chiarire il ruolo dell’Italia nella crisi mediorientale negando una partecipazione diretta ai conflitti. Gli organizzatori vedono invece nelle basi militari statunitensi presenti sul territorio nazionale un fattore di rischio automatico per l’esposizione del Paese a guerre esterne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 14 marzo: 20mila contro la guerra e l’autoritarismo

Articoli correlati

Guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo: assemblea pubblica per capire il presente e costruire la PaceIn un contesto internazionale segnato dall’escalation dei conflitti armati, dall’aumento delle spese militari, dal riemergere di pratiche autoritarie...

«Prepara la pace», 500 organizzazioni contro il riarmo Ue e l’autoritarismoUna convergenza tra organizzazioni per fermare la deriva bellicista dell’Unione europea che provocherà la distruzione del diritto internazionale,...

Tutto quello che riguarda 14 marzo 20mila contro la guerra e...

Temi più discussi: A Roma il 14 marzo manifestazione nazionale contro la guerra; Ultimi giorni per la mostra che celebra i cinquant’anni di Repubblica: già 20mila visitatori; Il 14 marzo in piazza a Roma, per dire No al referendum e No alla guerra; Rugby, l’Italia batte l’Inghilterra e fa la storia.

Roma si mobilita e scende in piazza contro la guerra: previste 20mila persone alla manifestazione nazionale del 14 marzoIl 14 marzo a Roma ci sarà una manifestazione nazionale contro guerra e autoritarismo con movimenti sociali, collettivi e cittadini. greenme.it

A Roma il 14 marzo manifestazione nazionale contro la guerraIl 14 marzo è in programma a Roma una manifestazione nazionale contro la guerra e contro quella che gli organizzatori definiscono l’aggressione unilaterale all’Iran. Il corteo partirà da piazza dell ... radiocolonna.it

Domani, venerdì 13 marzo 2026, dalle ore 10.00, il candidato Sindaco per Dimensione Bandecchi, Domenico Ventura sarà presente al gazebo allestito dai giovani di Dimensione Bandecchi in via Lungomare Trieste, angolo via Velia, di fronte al Bar Nettuno, - facebook.com facebook

Rider, la mobilitazione della Cgil: sabato 14 marzo niente pasti a domicilio da Glovo e Deliveroo x.com