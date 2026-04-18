Durante la terza puntata del programma televisivo, una showgirl argentina ha condiviso alcuni dettagli della sua vita sentimentale. Ha dichiarato che il tradimento del passato è ormai alle spalle e che attualmente non prova sentimenti per nessuno, affermando che si tratta della prima volta. Inoltre, ha dichiarato che sarebbe disposta a partecipare a Sanremo se invitata da un noto conduttore.

E riguardo all’edizione 2027 che vedrà come direttore artistico il suo ex Stefano De Martino, padre del primogenito Santiago, ha dichiarato: «Io lo vedo sempre Stefano, non lo so, se mi invita, ci vado». I due hanno insistito sul non voler fare un’intervista canonica, come fosse – parole loro – una versione internet di Fabio Fazio, con domande facili. Pio ha chiesto chi si è rifatto di più tra Stefano De Martino e Andrea Iannone e lei, divertita, ha risposto: «è una bella gara». E sul tradimento di De Martino ha commentato: «è passato, di tanto tempo fa, non mi ricordo, sono cose che capitano». Ma sullo scandalo del presunto flirt con Alessia Marcuzzi ha tagliato cortissimo: «Dovresti chiederlo a lui.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Belén Rodríguez: «Il tradimento? È passato. Oggi non amo nessuno, è la prima volta. Se Stefano De Martino mi invita a Sanremo, ci vado»

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