Emma rompe il silenzio e parla per la prima volta del tradimento di Stefano De Martino con Belen. La cantante rivela i momenti difficili vissuti in quegli anni, tra riflettori puntati e scelte difficili. Ora racconta la sua verità, senza filtri.

La confessione di Emma sul passato con Stefano De Martino: il tradimento con Belen, i riflettori e gli anni difficili per la sua carriera. Ecco il racconto della cantante! Leggi anche: Le prime parole di Stefano De Martino dopo la morte del padre e il gesto meraviglioso di Emma A distanza di anni, Emma Marrone torna a parlare di uno dei capitoli più discussi e delicati della sua vita privata. Ospite del podcast Fuori di Cabello condotto da Victoria Cabello, la cantante ha affrontato per la prima volta in modo diretto il tradimento dell’ex compagno Stefano De Martino con Belen Rodriguez. Un racconto lucido e senza rancore, in cui Emma ha spiegato quanto quel vortice mediatico abbia inciso non solo sulla sua vita sentimentale, ma anche sul percorso artistico. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Emma parla per la prima volta del tradimento di Stefano De Martino con Belen: ecco la sua confessione

Durante i funerali di Enrico De Martino, Stefano ha ricordato il padre come il miglior papà.

Ai funerali di Enrico De Martino, scomparso il 19 gennaio 2026, familiari, amici e figure pubbliche si sono riuniti a Torre del Greco per l'ultimo saluto.

