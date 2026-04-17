Durante l’ultima puntata dello spettacolo condotto da Pio e Amedeo, Belen Rodriguez è stata coinvolta in un momento di grande tensione. La showgirl è stata chiamata a rispondere a una domanda riguardante un presunto tradimento da parte di De De Martino con una nota conduttrice televisiva. La sua reazione è stata al centro dell’attenzione, suscitando numerosi commenti sui social e tra i presenti in studio.

Momento ad alta tensione televisiva per Belen Rodriguez, ospite dell’ultima puntata dello show comico di Pio e Amedeo. La showgirl argentina, da sempre abituata ai riflettori e alle domande scomode, si è trovata al centro di un siparietto tutt’altro che leggero. Il duo pugliese ha infatti deciso di affrontare uno dei gossip più chiacchierati degli ultimi anni: il presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. Un riferimento chiarissimo a una vicenda che da anni infiamma il web e le cronache di gossip. La risposta di Belen Rodriguez non si è fatta attendere, ma ha lasciato spazio a interpretazioni. Visibilmente imbarazzata, ha scelto di non entrare nei dettagli: Una frase che non conferma apertamente, ma che neanche smentisce, alimentando ulteriormente la curiosità del pubblico.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - De Martino ti ha tradita con la Marcuzzi? La risposta di Belen Rodriguez

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