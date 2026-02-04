’Sviluppo Industriale Siena srl’ assemblea dei soci Primo passo per il rilancio del sito Beko

Questa mattina si è tenuta la prima assemblea dei soci di Sviluppo Industriale Siena, la società creata da Invitalia e dal Comune di Siena per rilanciare il sito Beko. I soci hanno iniziato a discutere le future strategie e i primi passi concreti per riqualificare lo stabilimento. La riunione è il primo passo ufficiale verso la ripresa di un’area che ha vissuto periodi difficili negli ultimi anni.

Prima assemblea dei soci di ’ Sviluppo Industriale Siena srl ’, la società creata da Invitalia e Palazzo pubblico (che detiene il 20% delle quote) per promuovere il rilancio del sito Beko. Ieri la riunione ha visto la ratifica degli organi societari, con la costituzione del Cda formato da due rappresentati della partecipata del Mef e da Gabriele Corradi (foto), il manager di grande esperienza scelto come espressione del Comune di Siena. Contestualmente è stato stabilito che gli incarichi nel Cda saranno a titolo gratuito: i tre membri della governance di ’Sviluppo Industriale Siena srl’ avranno solo dei rimborsi spese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Sviluppo Industriale Siena srl’, assemblea dei soci. Primo passo per il rilancio del sito Beko Approfondimenti su Sviluppo Industriale Siena Beko, corsa contro il tempo per il rilancio industriale del sito Beko sta affrontando una fase di riorganizzazione presso il suo stabilimento di Siena. Rilancio del sito Beko. Tre investitori in lizza. Società con Invitalia. Il Comune accelera Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Sviluppo Industriale Siena Argomenti discussi: ’Sviluppo industriale Siena srl’al debutto. Prima assemblea dei soci sul futuro di Beko; Sviluppo Industriale Siena, convocata la prima assemblea per il nuovo CdA; ’Sviluppo Industriale Siena srl’, assemblea dei soci. Primo passo per il rilancio del sito Beko; Futuro viale Toselli, operativo il cda di Sviluppo Industriale Siena. Corradi: Percorso difficile. ’Sviluppo industriale Siena srl’al debutto. Prima assemblea dei soci sul futuro di BekoIl grande giorno è finalmente arrivato. Oggi alle 15.30 nella sede legale di Roma, in via Calabria 46, si terrà l’ assemblea dei soci della società Sviluppo Industriale Siena Srl, nata dalla sinergia ... lanazione.it Sviluppo Industriale Siena, convocata la prima assemblea per il nuovo CdASi tiene oggi, martedì 3 febbraio, alle ore 15.30 presso la sede legale di Roma, in via Calabria 46, l’Assemblea dei Soci della società Sviluppo Industriale Siena Srl, la cui missione è finalizzata al ... radiosienatv.it Le Zone logistiche semplificate promettono di trasformare i porti nei nuovi snodi dello sviluppo industriale, ma senza incentivi davvero legati alla #logistica rischiano di restare un’occasione incompiuta. Per Alessandro Panaro, Head of Maritime & Energy di SR - facebook.com facebook "L'area industriale di Trieste ha un potenziale di sviluppo enorme. Con il nuovo bando viene messo a disposizione delle imprese uno strumento concreto, del valore 15 milioni, per rafforzare la competitività del sistema produttivo". Così @SergioBini68. ibit.ly/ x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.