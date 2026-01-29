David e Victoria Beckham sono pronti a riconciliarsi con Brooklyn ma solo a una condizione | lultimatum’ che a spanne non funzionerà

Brooklyn Beckham ha annunciato di non voler più avere rapporti con i genitori, Victoria e David, e lo ha fatto con una serie di Instagram stories. La famiglia Beckham si trova di fronte a un vero e proprio punto di svolta, con Brooklyn che ha deciso di mettere delle condizioni per un possibile riavvicinamento. La situazione resta tesa e ancora tutta da chiarire.

Brooklyn Beckham ha chiuso con la sua famiglia e lo ha fatto – lo sa mezzo mondo – con delle lunghe Instagram stories. Basta, per lui è ora di dare un taglio: “Di recente ho visto con i miei occhi fino a che punto sono disposti a spingersi pur di piazzare bugie nei media, spesso a spese di persone innocenti, per preservare la loro facciata. Ma io credo che la verità venga sempre a galla”, le sue parole, durissime, verso mamma Victoria e papà David. Ora, secondo People e nonostante la famiglia Beckham si sia fatta vedere molto unita a Parigi, in occasione delle sfilate (Victoria porta il passerella la sua collezione), l’umore sarebbe nero: “Amano Brooklyn e hanno paura di perderlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “David e Victoria Beckham sono pronti a riconciliarsi con Brooklyn ma solo a una condizione”: l”ultimatum’ che (a spanne) non funzionerà

David e Victoria Beckham sono pronti a riaccogliere Brooklyn, ma solo se Nicola Peltz sparisce dalla loro vita.

David e Victoria Beckham sono pronti a riabbracciare Brooklyn, che si è allontanato dopo la rottura con i genitori.

