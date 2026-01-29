David e Victoria Beckham sono pronti a ricucire i rapporti con Brooklyn, ma pongono una condizione. Dopo settimane di silenzio e tensione, sembra che in casa Beckham si voglia trovare un punto di incontro. Brooklyn, che aveva espresso il suo malcontento in modo deciso, potrebbe tornare a parlare con i genitori, ma solo se accetteranno alcune sue richieste. La famiglia si muove con cautela, cercando di riannodare i fili di un rapporto che si era rotto in modo duro.

Sembra aprirsi uno spiraglio in casa Beckham dopo la frattura profonda che si è creata a seguito dello sfogo di Brooklyn. Il 26enne, che quasi quattro anni fa ha sposato l’attrice Nicola Peltz, ha troncato i rapporti con la sua famiglia, sostenendo che i suoi genitori lo avessero “umiliato e controllato” per tutta la vita, mancando di rispetto anche alla moglie. Adesso però pare che David e Victoria, nonostante siano ancora “feriti e sconvolti” dalle dichiarazioni pubbliche del figlio, vogliano riavvicinarsi a lui, ma a una condizione: che Nicola “esca di scena”. David e Victoria Beckham, il passo verso il figlio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - David e Victoria Beckham pronti alla riconciliazione con Brooklyn. Ma a una condizione

Brooklyn Beckham ha annunciato di non voler più avere rapporti con i genitori, Victoria e David, e lo ha fatto con una serie di Instagram stories.

David e Victoria Beckham sono pronti a riabbracciare Brooklyn, che si è allontanato dopo la rottura con i genitori.

