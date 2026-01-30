Troppa fretta di nascere | donna partorisce in ambulanza davanti al pronto soccorso

Questa mattina alle 7 un neonato è venuto al mondo in ambulanza davanti alle porte del pronto soccorso del polichirurgico. La madre aveva fretta di nascere e ha partorito prima di arrivare in ospedale, regalando un momento di grande sorpresa e emozione ai genitori e ai medici presenti.

Aveva decisamente fretta di venire al mondo il piccolo che, esattamente alle 7 del mattino di venerdì 30 gennaio, è nato in ambulanza davanti alle porte del pronto soccorso del polichirurgico, regalando attimi di forte emozione a genitori e sanitari. La mamma, una donna ecuadoriana di 40 anni, era arrivata in auto qualche minuto prima al parcheggio dell'ospedale accompagnata dal marito. La donna, al nono mese di gravidanza e già madre di un bambino, aveva ben capito che il travaglio era ormai iniziato. Pochi passi verso l'ingresso del pronto soccorso, però, sono stati sufficienti a cambiare i piani: la donna si è dovuta sedere a terra, il sacco amniotico si era appena rotto e non c'era più tempo da perdere.

Una giovane donna di Genova ha dato alla luce la sua bambina in ambulanza, durante il tragitto verso l'ospedale di Voltri.

