Battuta inaspettata del giornalista Mourinho scoppia a ridere in conferenza

Durante la conferenza stampa alla vigilia della partita tra Benfica e lo Sporting, il giornalista ha fatto una battuta inaspettata che ha fatto scoppiare a ridere l’allenatore. Mourinho ha reagito con una risata spontanea, coinvolgendo anche i presenti. L’evento si è verificato nel contesto di una discussione sulle prossime sfide di campionato, attirando l’attenzione dei presenti per il momento di leggerezza.

José Mourinho è stato protagonista di un siparietto divertente nella conferenza stampa alla vigilia della super sfida tra il suo Benfica e lo Sporting. L'allenatore portoghese prima sembra essere indispettito dalla domanda sul suo futuro da parte di un giornalista del canale RTP, ma poi non riesce a trattenere le risate quando sente la sua battuta. .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Battuta inaspettata del giornalista, Mourinho scoppia a ridere in conferenza Mourinho:io ho 25 titoli, non parlo con chi ha 2 titoli#mourinho #zeman #roma #intervista Notizie correlate Mourinho e il giornalista, botta e risposta comico in conferenza(Adnkronos) – José Mourinho prova a spiazzare il giornalista che ribatte colpo su colpo e scatena le risate dello Special One. “Due ori persi? Prospettiva ridicola”: Eileen Gu scoppia a ridere in faccia a un giornalista“Vincere una medaglia alle Olimpiadi è un’esperienza che ti cambia la vita, per ogni atleta”. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Giorgia Meloni la figlia del popolo che piace agli italiani. Domani la presentazione del libro di Italo Bocchino a Firenze. Bruno Vespa vs Giuseppe Provenzano, scontro in tv | Video: Stia zitto, si risparmi questa battuta!Duro scontro andato in scena in tv durante l'ultima puntata di Porta a Porta fra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano: ecco cosa è successo ... ilsussidiario.net Vespa perde le staffe per una battuta del dem Provenzano. Pd: inaccettabile, Rai prenda le distanzeLo scontro in studio. Il deputato del Partito democratico, in maniera ironica, dice al giornalista che dovrebbe sedersi dalla parte di Malan e Mario Sechi. La replica furiosa: Non te lo consento, sta ... msn.com