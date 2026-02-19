Due ori persi? Prospettiva ridicola | Eileen Gu scoppia a ridere in faccia a un giornalista
Eileen Gu ha reagito con ironia dopo essere stata criticata per aver perso due ori. La campionessa cinese di sci freestyle ha detto che considerare due medaglie mancate come un fallimento è assurdo. Durante un'intervista, ha scherzato sulla percezione di alcune persone, sottolineando che ogni vittoria olimpica, anche se non d’oro, resta un grande traguardo. Gu si è mostrata sicura del suo percorso e ha aggiunto che la pressione degli spettatori può essere troppo. La sua risposta ha lasciato molti senza parole.
“Vincere una medaglia alle Olimpiadi è un’esperienza che ti cambia la vita, per ogni atleta”. Eileen Gu come Giannis Antetokoumpo. O quasi. La sua risposta – e il suo discorso a seguire – a una domanda di un giornalista dopo i due argenti vinti tra big air femminile ( gara in cui l’italiana Flora Tabanelli ha vinto il bronzo ) e slopestyle ha ricordato a tanti sui social il discorso tenuto dal campione greco Nba. L’atleta statunitense è tra le più vincenti dello sci freestyle e già da giovanissima, diciottenne, vinse due medaglie a Pechino 2022. Adesso due argenti ai Giochi di Milano-Cortina: uno nel big air e uno nello slopestyle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Eileen Gu, una sciatrice speciale: dagli ori olimpici alle sfilate per Vuitton
Eileen Gu strega Livigno: tra medaglie e proposte di matrimonio
Eileen Gu ha attirato l'attenzione di Livigno dopo aver vinto due medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina, mostrando un grande sorriso e ricevendo alcune proposte di matrimonio da tifosi presenti.
