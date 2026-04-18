Nella città di Massa, i negozianti lamentano che non bastano più i controlli e che l’orario di chiusura non sembra avere effetto. Il centro commerciale si svuota prima del previsto, con le serrande abbassate e le piazze che si fanno più silenziose, creando un’atmosfera di quiete anticipata rispetto al passato. La diminuzione dell’afflusso si fa notare già nelle ore serali.

Il centro si svuota prima del tempo. Le serrande si abbassano, le piazze si fanno più silenziose, quasi sospese. A Massa, dopo l’ omicidio di Giacomo Bongiorni, l’ ordinanza del sindaco ha cambiato il ritmo della movida. Un provvedimento nato sull’onda dell’emergenza, con l’obiettivo di riportare sicurezza: stop alla vendita di alcolici, chiusure anticipate, controlli rafforzati. Una risposta immediata, netta. Ma che divide. Le misure, adottate su indicazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto, fino al 31 maggio, prevedono nel centro storico la chiusura dei locali alle 00.30 con sgombero entro l’una e rimozione degli arredi esterni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Bastavano più controlli". I negozianti massesi: "L’orario non conta nulla"

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