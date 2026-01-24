I negozianti di Rimini chiedono un aumento dei controlli in centro, sottolineando l’importanza di garantire sicurezza e spazi di parcheggio adeguati per sostenere il commercio locale. Durante un incontro organizzato da Cna con l’assessore Juri Magrini, i commercianti hanno evidenziato la necessità di interventi mirati per migliorare l’ambiente urbano e favorire la ripresa economica del centro storico.

Più sicurezza e parcheggi contro la crisi del commercio in centro storico. A lanciare l’appello, nell’incontro di giovedì organizzato da Cna con l’assessore Juri Magrini, sono stati gli stessi negozianti. Un faccia a faccia arrivato proprio mentre alcuni commercianti si preparano a presentare un esposto sull’emergenza sicurezza in centro, per chiedere più controlli dopo la serie di rapine, furti e aggressioni degli ultimi mesi. Proprio la sicurezza è stato uno dei temi principali affrontati nel confronto della Cna con Magrini, a cui hanno partecipato numerosi titolari di attività. Per la presidente di Cna Rimini, Elena Zanni, è urgente intervenire: "Abbiamo bisogno di un centro storico più sicuro, più illuminato, più vissuto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, l’appello dei negozianti: "Subito maggiori controlli in centro. Rimini merita molti più agenti"

Incidente polizia locale, Cgil e Csa: "Maggiori tutele per la sicurezza degli agenti"Dopo l'incidente tra un'auto della polizia locale di Latina e le agenti coinvolte, Cgil e Csa chiedono maggiori tutele per la sicurezza degli agenti.

"Sulla e45 pericoli maggiori che in A14": l'appello di Noi Moderati per premiare gli agenti della StradaleNoi Moderati evidenzia i maggiori rischi della E45 rispetto all'A14, sostenendo il sindacato Siulp.

Sicurezza, l’appello dei negozianti: Subito maggiori controlli in centro. Rimini merita molti più agentiFaccia a faccia tra gli operatori di Cna e Magrini. Intanto alcuni commercianti preparano un esposto ... msn.com

Cortazzone sotto l’assedio dei ladri. L’appello del consigliere Marco Dell’Angelo: La sicurezza dei cittadini è un diritto primarioCortazzone sotto assedio dei ladri. A lanciare l’allarme il consigliere comunale Marco Dell’Angelo, vittima, lui stesso, dell’ennesimo furto avvenuto in pieno giorno. Vi scrivo ancora scosso per quan ... gazzettadasti.it

#Modena, l’appello dei cittadini al sindaco Mezzetti per la sicurezza: «Rendiamo il #parco #NoviSad a misura di #giovani e rigeneriamolo insieme ai nostri #ragazzi» x.com

“Serve maggiore sicurezza per lavoratori e utenti”. È l’appello lanciato dai sindacati dopo i gravi episodi avvenuti il 21 gennaio a Primavalle, dove due autobus della linea 46B sono stati presi di mira a poche ore di distanza. Il primo è stato colpito da un proiettil - facebook.com facebook