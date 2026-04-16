Si riaccende il confronto tra Marta Fascina e Francesca Pascale, due donne legate in passato allo stesso uomo, ma con posizioni pubbliche e personali diverse. Le dichiarazioni di entrambe hanno riacceso le discussioni sull'intimità e i rapporti con l'ex leader politico, mentre i loro scambi sono stati caratterizzati da frasi che sembrano mettere in discussione il valore delle rispettive relazioni. Non si sono registrate dichiarazioni ufficiali o commenti esterni, solo confronti diretti tra le due.

Si riaccende il confronto, mai del tutto sopito, tra Marta Fascina e Francesca Pascale, due figure che, per ragioni diverse, hanno condiviso un tratto significativo della vita privata e pubblica di Silvio Berlusconi. Uno scambio di dichiarazioni dai toni netti, che restituisce non solo una rivalità personale mai davvero archiviata, ma anche due visioni differenti del rapporto tra politica, ruolo pubblico e legittimazione. Il botta e risposta si consuma nell'arco di poche ore. Tutto prende avvio a Montecitorio, dove Fascina – oggi tra i riferimenti più visibili dell'area berlusconiana rimasta nel partito – viene interpellata dai cronisti sul momento che attraversa Forza Italia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fascina e Pascale, l'ultimo round: "Non conta nulla", "lei conta i soldi"

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