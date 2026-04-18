Basket ultima in casa col botto | l' OraSì Ravenna ospita la capolista Virtus Roma

Domenica alle 18, al PalaCosta, si giocherà l'ultima partita casalinga della stagione regolare di basket. L'OraSì Ravenna affronterà la capolista Virtus Roma in un incontro che chiuderà il ciclo di partite in casa. La sfida rappresenta l'ultimo impegno davanti al proprio pubblico prima della fine della regular season.

Domenica alle ore 18 il PalaCosta ospita l'ultima partita casalinga della stagione regolare: l'OraSì Basket Ravenna sfida la capolista Virtus Roma. Alla vigilia del match, coach Auletta ha analizzato il momento della squadra e quello che sarà l'approccio alla sfida.Sul turno infrasettimanale a.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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