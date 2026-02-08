Questa sera al PalaCosta, l’OraSì sfida la capolista Caserta nel campionato di serie B. La squadra è tutta convocata e determinata a giocarsela, consapevole di affrontare la prima in classifica, che non ha ancora perso da otto partite. La palla a due è alle 18, e i tifosi aspettano una partita combattuta.

Tutti convocati e pronti a dare battaglia alla capolista del girone. L’OraSì si presenta con questi presupposti alla sfida casalinga con la Paperdi Caserta in programma alle 18 al PalaCosta, prima della classe insieme alla Virtus Roma, che non perde da otto partite. Sarà abile e arruolato anche Brigato, al rientro dopo due giornate di stop per un problema alla caviglia, e Dron sarà molto motivato dopo l’espulsione di Piombino e il chiarimento avuto con coach e società: "Gabriel ha sentito la pressione e lo stress mentale che si ha in un campo difficile come quello toscano: fa parte del gioco. Ci siamo chiariti", ha spiegato Auletta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B - Palla a due alle 18 al PalaCosta. L’OraSì affronta la capolista Caserta

Approfondimenti su OraSì Caserta

L’OraSì Ravenna torna a brillare sul parquet del PalaCosta, conquistando una vittoria fondamentale contro l’Adamant Ferrara.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su OraSì Caserta

Argomenti discussi: Palla A2, 19^ puntata del podcast di TGR RAI. Intervista a Pietro Aradori (Unieuro Forlì); Basket - Serie B Nazionale - Assigeco, serve davvero carattere nella sfida con Gema Montecatini; Basket in carrozzina, che emozioni. Una palla a due che ferma il tempo. Padre e figlio, uno di fronte all’altro; Basket Serie B Intereggionale: LA VISMEDERI COSTONE SIENA SFIDA LA STOSA VIRTUS NEL DERBY.

Serie B - Latina, sabato a Pesaro contro la Consultinvest LoretoLa Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prepara alla venticinquesima giornata di Serie B Nazionale con una trasferta insidiosa sul parquet della Consultinvest Loreto Pesaro, dove la palla a due. pianetabasket.com

Serie B - Dany Basket Quarrata a caccia dell'impresa contro la Pielle LivornoTempo di derby toscano – il primo del girone di ritorno – per il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, che al PalaCarrara ospita la Verodol Cbd Pielle Livorno, in occasione ... pianetabasket.com

Basket, serie C: vittorie per Ospitaletto e Gussago x.com

Sport - Basket, Serie B f.le: domenica a Pontedera la Nico Ponte Buggianese cercherà cerca la quinta vittoria consecutiva. facebook