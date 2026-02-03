Basket serie c San Marino vince la terza gara di fila Ok anche gli Angels

La Pallacanestro Titano continua a vincere e questa volta conquista la terza vittoria di fila. I ragazzi di San Marino hanno superato 79-73 Montegranaro, una squadra di alto livello. Il momento in attacco è positivo e il team si conferma in ottima forma. Anche gli Angels fanno il loro dovere e mantengono il passo.

Terza vittoria consecutiva per la Pallacanestro Titano, che continua a vivere un ottimo momento in attacco e batte 79-73 un avversario di alto livello come Montegranaro. Una partita dai mille giri sulle montagne russe, quella del Multieventi, Dopo il +5 di fine primo e il -5 dell'intervallo, i Titans provano la rimonta ma a 10' dal gong i marchigiani sono ancora avanti sul 57-62. La lunga rincorsa si concretizza a 2'23" dalla fine, con la tripla di Ugolini a firmare il 73-71. Montegranaro pareggia subito, ma i Titans segnano con Fusco e Felici riuscendo a difendere bene sulle iniziative ospiti.

