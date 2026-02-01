Serie A i Cavalieri battono Civitavecchia e volano in testa

Alla fine del decimo turno di Serie A, i Cavalieri Union vincono il big match contro Civitavecchia al Montano. Con un punteggio di 45-26, la squadra di Prato si prende il primo posto in classifica nel girone 4, superando di un punto i rivali laziali. La partita ha mostrato un ritmo intenso fin dall'inizio, con i Cavalieri che hanno preso subito il comando e non hanno più mollato.

Prato, 1 febbraio 2026 - Alla luce del 45-26 emerso al termine del decimo turno di campionato al Montano, i Cavalieri Union si sono aggiudicati il "big match" contro Civitavecchia e hanno conquistato il primo posto in classifica nel girone 4 di Serie A, sopravanzando di un punto proprio i rivali laziali. Gli uomini del direttore tecnico Alberto Chiesa, dopo aver conquistato la vetta per la prima volta in stagione, puntano a mantenere il primato per la qualificazione diretta ai playoff. CAVALIERI UNION: Castellana (75' Dabizzi), Nistri, Marioni, Pancini (41' Cella), Puglia, Renzoni (53' Bencini), Facchini, Righini, Dalla Porta (55' Trivilino), Casciello (60' Tizzi), Mardegan (73' Attucci), Sassi (60' Giagnoni), Di Leo, Rudalli (73' Sansone); all: Chiesa CIVITAVECCHIA: D'Onofrio, Perotti (73' Levantaci), Vian, Cioffi, Vender, Cozzi, Marinaro, Fabiani, Asoli, Auriemma (48' Castellucci), Duca (44' Borraccino), Cicchinelli, Piussi (50' Terribile), Lottering, Echazu Molina (60' D'Aleo); all: De Nisi Arbitro: Acciari Paolo (Perugia) Cartellini: 34' giallo a Cozzi, 65' giallo a Nistri, giallo 78' Dabizzi Marcatori 2' cp Puglia (3 a 0), 8' cp Puglia (6 a 0), 14' cp Puglia (9 a 0), 28' m Pancini tr Puglia (16 a 0), 31' m Molina tr Perotti (16 a 7), 32' m Fondi tr Puglia (23 a 7), 37' cp Puglia (26 a 7), 40' m Vender (26 a 12); 43' m Facchini tr Puglia (33 a 12), 49' m Di Leo tr Puglia (40 a 12), 54' m Vian tr Perotti, 75' m Vian tr Cozzi, 79' m Cella (45-26)

