Basket Serie B Desio a Vicenza col sogno play-in

Nel campionato di basket di Serie B, la squadra di Desio si prepara a sfidare Vicenza con l’obiettivo di qualificarsi ai play-in. La squadra ha già raggiunto la salvezza e ora punta a entrare nei playoff attraverso gli spareggi tra le squadre classificate tra il settimo e il dodicesimo posto. Questi spareggi, chiamati play-in, consentono di accedere alle semifinali del tabellone principale della competizione.

Con la salvezza in tasca, la Rimadesio si è posta un altro ambizioso obiettivo. Partecipare ai playin di Serie B Nazionale, che altro non sono che spareggi secchi tra le squadre piazzatesi tra il settimo e il 12esimo posto che danno accesso alle due superstiti al tabellone principale dei playoff. E la trasferta in programma oggi alle 18 a Vicenza contro la S4 Energia del coach desiano Gabriele Ghirelli rappresenta un crocevia fondamentale in questo senso. Bissare il successo del PalaDesio all’andata contro i biancorossi, unito alla concomitante sconfitta nel weekend di Piazza Armerina contro la capolista Vigevano, regalerebbe la matematica certezza ai bluarancio di allungare ulteriormente la stagione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Basket Serie B. Desio a Vicenza col sogno play-in Basket serie B Nazionale: biancorossi in campo sabato per il recupero del match con Ravenna. Andrea Costa tra i play-in e il sogno playoffUna manciata di partite prima della bandiera a scacchi per l’Andrea Costa, pronta a lanciarsi nello sprint finale che deciderà la posizione in... Leggi anche: Basket Serie B. Desio prova a castigare l’ex favorita Montecatini Temi più discussi: Basket Serie B. Desio a Vicenza col sogno play-in; Pallacanestro Aurora Desio vs Agrigento risultato e pronostici; SERIE B: AGRIGENTO PASSA IN ALDO MORO, LA RIMADESIO CADE 94-98; Serie B Nazionale Old Wild West – Nel posticipo di Pasqua Agrigento vince a Desio. Basket Serie B. Desio a Vicenza col sogno play-inCon la salvezza in tasca, la Rimadesio si è posta un altro ambizioso obiettivo. Partecipare ai playin di Serie ... ilgiorno.it Basket Serie B, Desio riparte. Dopo la pausa c’è Capo d’Orlando. Attenzione al fattore ’Aldo Moro’Tornare in campo dopo una pausa di una settimana (con dentro anche le convocazioni in Nazionale) e farlo su un campo diverso. Questi i due temi forti di Rimadesio-Capo d’Orlando in programma questa ... ilgiorno.it Basket Serie DR2. Autovittani Pescate, vittoria al fotofinish - facebook.com facebook Pronti per la 26ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport x.com