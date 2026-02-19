Serie B basket | Piacenza KO con Desio prestazione insufficiente e futuro in discussione

La Bakery Piacenza ha perso contro Desio, peggiorando la sua posizione in classifica. La squadra locale ha mostrato un gioco deludente, soprattutto in difesa, e ha subito molte palle perse. Desio ha approfittato delle difficoltà di Piacenza, vincendo con un margine netto di 26 punti. La sconfitta di sabato 18 febbraio al PalaBakery mette in discussione le prospettive future della squadra in Serie B. La situazione richiede ora una riflessione sulla strada da intraprendere. Piacenza si prepara a riprendere il cammino.

Desio doma Piacenza: una sconfitta che interroga il futuro della Bakery in Serie B. La Rimadesio Desio ha espugnato il PalaBakery di Piacenza sabato 18 febbraio 2026, imponendosi sulla Bakery Piacenza con un netto 80-106 nella 27esima giornata del campionato di Serie B Nazionale. La prestazione della squadra piacentina, insufficiente soprattutto nel terzo quarto, ha determinato una sconfitta che solleva interrogativi sulla sua capacità di competere ai massimi livelli. Un primo tempo equilibrato, poi la svolta nel terzo quarto. L'inizio della partita è stato caratterizzato da un'intensa battaglia punto a punto.