Basket serie B | Luiss Roma-Verodol CBD Pielle Livorno in diretta
Sabato 18 aprile alle 18:30 si disputerà al Pala Tiziano di Roma la 37esima giornata di serie B di basket, con la sfida tra la Verodol CBD Pielle Livorno e la Luiss Basket Roma. Questa sarà l’ultima trasferta della squadra livornese nella regular season. La partita si svolgerà nel rispetto del calendario ufficiale del campionato di basket di serie B.
La Verodol Cbd Pielle Livorno è pronta per l’ultima trasferta della regular season, con destinazione Roma dove, sabato 18 aprile alle 18:30, affronterà la Luiss Basket Roma al Pala Tiziano nella 37esima giornata di campionato. La squadra guidata da coach Turchetto arriva all’appuntamento con le.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Notizie correlate
Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Virtus VGM Roma 1960 in diretta. LiveBig match al PalaMacchia con gli uomini di Turchetto che sfidano la capolista per tentare l'aggancio in vetta.
Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Power Basket Nocera in diretta. LiveQuesta sera alle 21 scende in campo la Pielle Livorno che tra le mura amiche del PalaMacchia affronta la Power Basket Nocera.
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: BM ON Serie B/ Nel girone A Vigevano spazza via Piazza Armerina e la Gema Montecatini sconfigge Orzinuovi. Nel B la JuveCaserta fa suo il big match con Latina, Fabriano sorprende la Luiss Roma; B1:JUVE CASERTA BIG MATCH E VETTA, BATTUTA LA VIRTUS ROMA; Serie B Nazionale Old Wild West 2025/26 - I risultati della 36^ giornata; BM ON Serie B/ Nel girone A Vicenza sconfigge Desio, nel B la Virtus Roma 1960 travolge Quarrata.
Serie B - VeroDol CBD PL questa sera a Roma, sponda LuissLa Verodol CBD Pielle Livorno è pronta per l’ultima trasferta della regular season, con destinazione Roma dove questo pomeriggio di sabato 18 aprile alle ore 18:30, affronta ... pianetabasket.com
Match di prestigio per la Luiss Basket contro la Pielle LivornoPenultimo match di stagione regolare per la Luiss Basket, con il secondo impegno casalingo in quattro giorni: dopo l’importante vittoria con Faenza, che ha avvicinato moltissimo i biancoblu alla quali ... corrieredellosport.it
La vigilia della sfida vs. Power Basket Nocera con il primo assistente, Matteo Brambilla. #PielleLivorno #Verodol #AlMioPosto - facebook.com facebook