Basket serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Virtus VGM Roma 1960 in diretta Live
La partita tra Verodol CBD Pielle Livorno e Virtus VGM Roma 1960 si svolge questa sera alle 18 al PalaMacchia. La sfida rappresenta uno degli incontri più attesi della stagione, attirando molti tifosi nel palazzetto livornese. La Pielle cerca di consolidare la propria posizione in classifica, mentre la Virtus Roma punta a ottenere una vittoria importante in trasferta. La partita sarà trasmessa in diretta, permettendo a tutti di seguire l’azione dal vivo.
Big match al PalaMacchia con gli uomini di Turchetto che sfidano la capolista per tentare l'aggancio in vetta. Palla a due questa sera alle 18 Questa sera alle 18 il PalaMacchia ospita forse la sfida più affascinante ed importante della stagione della Pielle Livorno, quella contro la Virtus Roma. Un match pesante, anche se non decisivo, che può dare un’indicazione su quelle che saranno le posizioni al termine della stagione regolare. LivornoToday, come di consueto, seguirà la partita in diretta con aggiornamenti in tempo reale. La gara di andata è stata ricca di emozioni e vinta sulla sirena dai capitolini (70-68) grazia alla tripla di Rodriguez.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Basket, serie B | Virtus Imola-Verodol CBD Pielle Livorno in diretta. LIVE
Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Luiss Roma in diretta. Live
Questa sera alle 18, il PalaMacchia ospita il secondo impegno consecutivo della Pielle Livorno, che affronta la Luiss Roma in un importante match di Serie B.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dany Quarrata-Pielle Livorno 79-87: prestazione solida dei biancoblù che tornano a correre; Dany Basket Quarrata, una grande prova non basta per fermare la Pielle Livorno; Basket, serie B. La Virtus GVM Roma 1960 batte Nocera ed è prima da sola. E ricompare il vecchio logo; Derby Juvecaserta-LDR Power Nocera, il coach Lardo: Bisogna riscattare la sconfitta.
Serie B Nazionale: la VeroDol CBD PL ancora in trasferta, sabato a QuarrataLa Pielle Livorno è pronta a scendere in campo al PalaCarrara di Pistoia, dove sabato 7 febbraio alle ore 21:00 affronterà la Dany Basket Quarrata nell’anticipo della ... pianetabasket.com
Serie B - Al Pala Macchia va in scena VeroDol CBD PL e Virtus RomaLa Verodol CBD Pielle Livorno è pronta a scendere sul parquet del Pala Macchia per ospitare la Virtus GVM Roma 1960 nel big match della 26ª giornata di campionato, in programma domenica ... pianetabasket.com
La Bagalier Feba Civitanova Marche torna tra le mura amiche. Domenica 15 febbraio, alle ore 18.00, le momò affrontano la Pielle Livorno. Sfida per le posizioni nobili della classifica per le biancoblu, con le toscane che inseguono a due lunghezze. #cuorefeb facebook