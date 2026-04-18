basket serie b la sisas perugia fa visita a piombino

Nell'ultima giornata della regular season di serie B, le squadre di basket femminile si preparano a sfidarsi in diverse partite. La Sisas Pallacanestro Perugia si recherà a Piombino per affrontare la squadra di casa, con il match che avrà inizio alle 18,30. La partita rappresenta l’ultimo impegno prima dei playoff e chiuderà il girone di andata.

PERUGIA - Ultima giornata di regular season, nel campionato di serie B, per le ragazze della Sisas Pallacanestro Perugia che fanno visita a Piombino con inizio alle ore 18,30. "Non possiamo e non dobbiamo sbagliare – sottolinea coach Posti – perché vincere vorrebbe dire chiudere il campionato al terzo posto, fattore che può essere determinante in ottica playoff ". Alle spalle delle biancorosse c’è infatti Terni a due lunghezze. "Dobbiamo essere brave – ripeto – a tenere alta la concentrazione in una trasferta complicata perché Livorno vorrà migliorare il settimo posto in classifica. Non dobbiamo perdere il ritmo e l’abitudine a fare certe partite, considerando che nei playoff saranno tutte finali da giocare con un solo risultato a disposizione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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