Dopo la pausa del weekend scorso, riprende il campionato di basket femminile di Serie B, arrivato ormai alla penultima giornata prima dell’inizio dei playoff. La squadra Pfp cerca di evitare una sconfitta contro la formazione di Sisas Perugia, in una sfida che potrebbe influenzare la posizione in classifica. Entrambe le squadre si preparano per questa partita decisiva, che si svolgerà nelle prossime ore.

Dopo la pausa del weekend scorso, torna il campionato di basket di Serie B Femminile, giunto alla penultima giornata prima dell’inizio della post season. Post season che sicuramente vedrà protagonista la Pallacanestro Femminile Prato nel tentativo di raggiungere la salvezza. Smaltita la delusione per la pesante sconfitta interna contro il Costone Siena, le laniere sono pronte a rimettersi in marcia: all’orizzonte c’è la trasferta sul parquet della Sisas Pallacanestro Perugia, in programma sabato (palla a due fissata alle 19). Le umbre, vittoriose all’andata con il risultato di 72-66, occupano la terza posizione della graduatoria con 36 punti e sono reduci dal successo a Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Basket femminile serie B. La Pfp non vuole fallire contro Sisas Perugia

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