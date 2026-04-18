Basket serie A2 | Gemini Mestre-BiEmme Service Libertas Livorno in diretta
Sabato 18 aprile alle 20, la squadra Libertas Livorno affronta in trasferta l'ultima partita della regular season contro Gemini Mestre. La gara si svolge al parquet di Gemini Mestre. La partita si gioca nell'ambito del campionato di serie A2 di basket. La squadra livornese è allenata da coach Andrea Diana.
Ultima trasferta della regular season per la Libertas Livorno di coach Andrea Diana sabato 18 aprile alle 20 sul parquet di Gemini Mestre. Al “Taliercio” il match non regalerà grandi novità in quanto a classifica, visto che in ogni caso il decimo posto ad ora non varierà. La sfida servirà quindi.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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