Basket City si fa Museo | Bologna inaugura il MUBIT | FOTO
A Bologna è stato inaugurato il MUBIT, il nuovo Museo del Basket Italiano, all’interno del PalaDozza, noto anche come il
Non poteva che essere il PalaDozza, il "Madison Square Garden" di Bologna, a battezzare la nascita del MUBIT (Museo del Basket Italiano). Inaugurato oggi, 18 aprile 2026, lo spazio non è solo una celebrazione del cesto, ma un laboratorio. Alla cerimonia del taglio del nastro hanno partecipato il.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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