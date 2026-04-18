Basket City si fa Museo | Bologna inaugura il MUBIT | FOTO

Da bolognatoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna è stato inaugurato il MUBIT, il nuovo Museo del Basket Italiano, all’interno del PalaDozza, noto anche come il

Non poteva che essere il PalaDozza, il "Madison Square Garden" di Bologna, a battezzare la nascita del MUBIT (Museo del Basket Italiano). Inaugurato oggi, 18 aprile 2026, lo spazio non è solo una celebrazione del cesto, ma un laboratorio. Alla cerimonia del taglio del nastro hanno partecipato il.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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