Benvenuti a Basket City | inaugura il MubIt

A Piazza Azzarita è stato inaugurato il MubIt, il Museo del Basket Italiano, che ora apre le sue porte al pubblico. L'evento ha visto la presenza di rappresentanti e appassionati, pronti a scoprire le collezioni e le mostre all’interno della struttura. La cerimonia si è svolta nel centro nevralgico della città, attirando l’attenzione di molti cittadini e media locali.

Apre il Museo del Basket in piazza Azzarita. L'inaugurazione sarà accompagnata da una grande mostra Non poteva che essere in Piazza Azzarita, il cuore pulsante di “Basket City”, la casa del MubIt (Museo del Basket Italiano). L’annuncio ufficiale è arrivato questa mattina durante un sopralluogo congiunto tra il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e il presidente della FIP, Gianni Petrucci. Il taglio del nastro è fissato per il 18 aprile, data in cui aprirà ufficialmente le porte al pubblico dopo mesi di attesa e lavori di allestimento. L’evento inaugurale sarà infatti accompagnato dalla mostra “Italbasket, oltre 100 anni di un infinito azzurro”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Articoli correlati Basket, l'OraSì inaugura il 2026 sfidando Pesaro. Auletta: "Grande crescita nell'ultimo periodo"L’OraSì Basket Ravenna inaugura il 2026 e il girone di ritorno davanti al proprio pubblico. Leggi anche: Nottingham Forest–Manchester City: preview e pronostico. City in corsa titolo, Forest aggrappato al City Ground Contenuti utili per approfondire Basket City Discussioni sull' argomento The basketball dream: il sogno di Marco Belinelli e l'amore per lo sport in un film; Livorno basket city: che successo la sfida dell’Italia alla Gran Bretagna, festa azzurra per settemila; Union contro Dragons. Il super derby di basket; Valverde show, il Real Madrid dà una lezione al City: 3-0. Anche Psg e Bodø vicino ai quarti. Benvenuti a Basket City: inaugura il MubItNon poteva che essere in Piazza Azzarita, il cuore pulsante di Basket City, la casa del MubIt (Museo del Basket Italiano). L’annuncio ufficiale è arrivato questa mattina durante un sopralluogo ... bolognatoday.it Estate di basket e divertimento con il Reyer City Camp 2026! Maggiori informazioni al link: https://shorturl.at/eAr3g - facebook.com facebook Pippo Ricci in ritiro con l'Italbasket. Gianni Petrucci: "Livorno è Basket City" x.com