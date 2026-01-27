La sconfitta dei Baskérs Forlimpopoli a Vasto evidenzia le difficoltà della squadra, ora in zona playout dopo quattro risultati negativi consecutivi. La partita, conclusa 64-58, sottolinea la necessità di migliorare le prestazioni per evitare la retrocessione e risalire la classifica.

Pesante sconfitta per i Baskérs Forlimpopoli, che cadono per 64-58 (parziali 23-18; 34-35; 54-47) sul campo di Vasto e ora, dopo quattro ko consecutivi, di cui gli ultimi due in scontri diretti, si trovano in piena zona playout a soli due punti dall’ultimo posto che vale la retrocessione diretta. Non basta ai forlimpopolesi un buon avvio, in cui Lorenzo Brighi porta subito i suoi sul +7, perché un Laffitte irresistibile (17 punti nei primi 10’) riporta prontamente i padroni di casa in vantaggio. Nel secondo quarto, ancora Brighi giganteggia, ma poi si blocca per un problema alla schiena. È un solido Matteo Bracci che permette agli artusiani di andare all’intervallo sul 34-35. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket B interregionale. Baskérs nel tunnel

Nel campionato di Basket B interregionale, i Baskérs Forlimpopoli affrontano una sconfitta schiacciante contro la Pallacanestro Recanati, terminata 94-61.

