Serie B Interregionale coach Grandi non si fida della partita di domani | Sarà tosta in casa la Virtus si esalta ed è in corsa playoff New Flying Balls a Padova in cerca di riscatto

Il coach Federico Grandi si prepara alla partita di domani, dopo la sconfitta contro Jadran Trieste che ha permesso a Oderzo di salire in testa alla classifica. La Virtus Padova, avversaria di domani, si esalta in casa e lotta per entrare nei playoff. Grandi sa che sarà una sfida difficile, perché i padovani sono agguerriti e determinati a conquistare i punti in casa propria. I New Flying Balls vogliono riscattarsi e tornare a vincere, ma sanno che dovranno affrontare una squadra motivata. La partita inizia alle 18 e promette battaglia.