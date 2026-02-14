Serie B Interregionale coach Grandi non si fida della partita di domani | Sarà tosta in casa la Virtus si esalta ed è in corsa playoff New Flying Balls a Padova in cerca di riscatto
Il coach Federico Grandi si prepara alla partita di domani, dopo la sconfitta contro Jadran Trieste che ha permesso a Oderzo di salire in testa alla classifica. La Virtus Padova, avversaria di domani, si esalta in casa e lotta per entrare nei playoff. Grandi sa che sarà una sfida difficile, perché i padovani sono agguerriti e determinati a conquistare i punti in casa propria. I New Flying Balls vogliono riscattarsi e tornare a vincere, ma sanno che dovranno affrontare una squadra motivata. La partita inizia alle 18 e promette battaglia.
Desideri di rivincita in B Interregionale per i New Flying Balls di coach Federico Grandi, che dopo il ko dello scorso fine settimana sul parquet di Jadran Trieste che ha permesso a Oderzo (al dodicesimo risultato positivo consecutivo) di balzare in vetta alla Division A, domani alle 18 sarà di scena a Padova contro la Virtus, nona della classe, per rimettersi in carreggiata. Oderzo giocherà d’anticipo stasera alle 20,30 sul campo di Iseo, decima, e potrebbe portarsi a +2 sui ‘palloni volanti’. "Domani ci aspetta una partita molto impegnativa – spiega nel prepartita coach Grandi –. Arriviamo da una sconfitta a Trieste e questo deve essere per noi uno stimolo forte: il campo ci ricorda che nulla è scontato e che ogni partita va guadagnata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
