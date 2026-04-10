L’Under 15 femminile del Pink Basket Macerata ha vinto lo spareggio contro Livorno a Foligno, ottenendo così il pass per la fase interregionale. La squadra si prepara ora alla fase successiva, che permette di accedere alle finali nazionali. La società ha chiesto aiuto per organizzare la trasferta, fondamentale per proseguire il percorso competitivo delle giocatrici.

L’Under 15 femminile del Pink Basket Macerata supera Livorno nello spareggio di Foligno e stacca il pass per i concentramenti interregionali validi per le finali nazionali. Chiara Cavarape trascina con 21 punti, mentre Serena Valenti e Margherita Ghergo contribuiscono con 8 a testa nell’importante match contro Livorno. Ora il prossimo capitolo: dal 24 al 26 aprile a Savignano sul Panaro (Modena), il Pink Macerata sfiderà Reyer Venezia, Bozzano Brindisi e Derthona Basket nel concentramento interregionale 2. In palio, un posto tra le migliori d’Italia alle Finali nazionali di Cecina e Donoratico. La presidente Silvia Mozzoni a nome... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket femminile under 15. Pink alla fase interregionale: "Aiutateci per la trasferta»

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Giovedì 9 aprile 2026 Basket femminile, verso i playoff della Serie A2. Alcamo affronterà la lombarda Costa Masnaga - Articolo e servizio video - - facebook.com facebook

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