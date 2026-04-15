Più di un miliardo di euro di fondi extrabilancio investiti il punto di Basile

In una dichiarazione recente, un rappresentante delle autorità ha fatto il punto sui fondi extrabilancio investiti, che superano il miliardo di euro. Ha ricordato come in passato la città avesse difficoltà a gestire i finanziamenti disponibili, a causa di carenze nei presupposti necessari per realizzare progetti e interventi. È stato sottolineato che, nonostante i ritmi veloci, è importante mantenere presente il percorso fatto e le sfide affrontate.

“Siamo abituati a correre veloci e a dimenticare il percorso svolto, ma è fondamentale ricordare sempre il punto di partenza di una città che perdeva i fondi perché non aveva i presupposti per poterli investire né per progettare opere e interventi”. Così l’ex sindaco Federico Basile, insieme.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Messina, fondi extrabilancio: Basile svela i conti dal 2018Il prossimo 15 aprile, alle ore 10, la Galleria Vittorio Emanuele ospiterà un incontro pubblico dedicato alla programmazione strategica di Messina. Strade e incroci più sicuri: 8 interventi di riqualificazione a Torino, investiti 2,69milioni di euroNei prossimi 18 mesi saranno aperti oltre 140 cantieri grazie a un investimento di 32milioni di euro sostenuto da Fondazione CRT Partiranno nei... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: United arrows, il gruppo quotato a Tokyo punta a un miliardo di ricavi; Prezzo del gas +70% ed elettricità +100% rispetto al 2022, solo a marzo speso un miliardo in più per metano e petrolio; Blog | Startup, i 9 unicorni italiani di cui dovremmo parlare di più; Roma sempre più capitale del tennis: Questi Internazionali valgono un miliardo di euro. 200 immobili in 13 Paesi e un patrimonio da 25 miliardi di dollari: chi è Amancio Ortega, l’uomo con più case al mondo (e il fondatore di Zara)Non solo moda: il fondatore di Zara ha costruito un impero di 200 proprietà in 13 paesi, investendo 3 miliardi solo nell'ultimo anno ... ilfattoquotidiano.it L'Italia delle startup vola: quali sono le 9 aziende da oltre un miliardo di euro. Boom del techLe soluzioni tech italiane censite sono più che raddoppiate: si passa da 456 a oltre 1.000 in un anno di analisi, distribuite su più di 20 categorie, con l’ingresso di nuovi segmenti ad alto valore co ... italiaoggi.it TvSei. . Teramo, la C è più lontana. Rinnovato l’accordo col ds Micciola Domenica molto magra per le abruzzesi di D. Nessuna di loro vince, 4 gli 0-0. Per il Teramo si allontana la Serie C e intanto la società rinnova il contratto col ds Francesco Micciola - facebook.com facebook E’ più di un anno che ripetiamo che la Sicilia va commissariata e l’Assemblea regionale sciolta. Al di là dell’esito del procedimento, Niscemi dimostra l’incapacità, l’inutilita’ e il disastro di tutte le ultime amministrazioni regionali. Fate presto x.com