PUC Baronissi la sindaca Petta e l’assessore Galdi | L’associazione Dopocentimetro strumentalizza

L’Amministrazione di Baronissi risponde alla conferenza stampa dell’associazione Dopocentimetro sul Piano Urbanistico Comunale, ribadendo l’impegno per chiarezza e trasparenza. La sindaca Petta e l’assessore Galdi evidenziano l’importanza di un dialogo costruttivo e precisano la posizione dell’amministrazione, respingendo ogni strumentalizzazione su un tema di rilevanza strategica per il futuro della città.

Dopo la conferenza stampa promossa dall’associazione Dopocentimetro sul Piano Urbanistico Comunale, l’Amministrazione Comunale di Baronissi interviene per ristabilire un quadro di verità e trasparenza su un tema strategico per il futuro della città, respingendo una narrazione che appare parziale.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Approvato in Consiglio comunale il nuovo PUC”Baronissi compie un passo importante verso il suo futuro con l’approvazione definitiva del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) e della relativa Variante.

Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Approvato in Consiglio comunale il nuovo PUC”Il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato il nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), un documento che mira a tutelare il territorio e promuovere uno sviluppo sostenibile.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: BARONISSI. IL PUC AL CENTRO DELLE POLEMICHE, LA DENUNCIA DELL’ASSOCIAZIONE DOPOCENTIMETRO; Minori Mission Bambini | Anna Petta A Baronissi bimbi felici Un investimento concreto sull’infanzia; Comune di Baronissi la Sindaca Anna Petta | Aderisco all’appello del comitato per il NO al referendum sulla giustizia.

Baronissi, PUC. Sindaca Petta e Assessore Galdi: L’associazione Dopocentimetro strumentalizza. Nessun nuovo consumo di suolo, solo rigenerazione e trasparenzaLa Sindaca Anna Petta e il Vicesindaco Luca Galdi: Il PUC è frutto di un iter regolare e condiviso. Le polemiche sono strumentali e non fondate sui dati reali ... sciscianonotizie.it

Mission Bambini, a Baronissi dati in controtendenza rispetto alla mediaLa sindaca Petta: al lavoro con azioni concrete ... msn.com

Baronissi (SA). ‘Mission bambini’. quattro nidi sul territorio: comune in controtendenza regionale news Teleradio-News qui mai spam o pubblicità molesta Minori. mission bambini, la sindaca Anna Petta: “A Baronissi bimbi felici; il nostro comune in controten - facebook.com facebook