Baronissi auto con targa fantasma finisce sotto sequestro

Durante un controllo stradale a Sava di Baronissi, gli agenti della Polizia Municipale hanno fermato un’automobile con targa non risultante ufficialmente. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro immediato. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata nel corso dell’operazione. Le forze dell’ordine hanno proseguito con ulteriori verifiche sul veicolo e sulla documentazione.

Controlli su strada a Sava di Baronissi: scatta il sequestro di un’automobile. A intervenire sono stati gli agenti della Polizia Municipale, che hanno fermato il veicolo durante un’attività di verifica sul territorio.Il sequestroAl centro della vicenda c’è una Opel che circolava con una targa.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Acerra, maxi-sequestro di gasolio di contrabbando: sotto chiave anche tir con targa polaccaMaxi sequestro di carburante di contrabbando ad Acerra, in provincia di Napoli, dove la Guardia di Finanza ha intercettato oltre 80mila litri di... Fermato con l'auto senza assicurazione nel 2022, sparisce il veicolo sotto sequestroEra stato fermato quattro anni fa mentre si trovava alla guida della propria auto, sprovvista di assicurazione, nell'ambito di un controllo mirato a... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Baronissi, auto con targa fantasma finisce sotto sequestro; Baronissi, auto sospetta fermata dai Vigili Urbani - Salernonotizie.it. Baronissi, auto sospetta fermata dai Vigili UrbaniStampa È giallo a Sava, nel territorio di Baronissi, dove nella tarda mattinata odierna la Polizia Municipale ha proceduto al sequestro di un’auto. Il caso ruota attorno a una vettura Opel che circola ... salernonotizie.it