Fermato con l' auto senza assicurazione nel 2022 sparisce il veicolo sotto sequestro

Nel 2022, un uomo è stato fermato con un’auto senza assicurazione durante un controllo di routine. Dopo aver subito il sequestro del veicolo, il veicolo è scomparso misteriosamente. La polizia ha avviato le indagini per rintracciare il veicolo e capire come sia stato possibile che sparisse nel nulla. La scomparsa del veicolo ha sollevato dubbi sulla gestione dei veicoli sequestrati e sulla possibilità di prevenire simili situazioni in futuro. La vicenda rimane al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine.

Era stato fermato quattro anni fa mentre si trovava alla guida della propria auto, sprovvista di assicurazione, nell'ambito di un controllo mirato a contrastare un fenomeno - quello della circolazione di veicoli senza copertura assicurativa - in costante aumento. Una vera e propria piaga su cui i riflettori della polizia locale sono accesi da anni e che continua a produrre risultati concreti, come la denuncia a carico dell'uomo che, nel frattempo, non si è mai attivato per regolarizzare la propria posizione. Dopo la multa e il sequestro amministrativo del veicolo, finalizzato alla confisca, risalenti al 2022, il personale del comando di via Tassoni è tornato in azione alla fine del 2025 per notificare al conducente la confisca definitiva della vettura in quanto risultava ancora senza assicurazione.