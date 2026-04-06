Il Bari sorprende il Modena | 3-1 al San Nicola la corsa salvezza è ancora aperta

Nella 33ª giornata di Serie B, il Bari ha battuto in casa il Modena con un risultato di 3-1. La partita si è svolta allo stadio San Nicola, con il Bari che ha ottenuto una vittoria che cambia le prospettive in classifica. Il Modena, che si trovava in zona playoff, ha subito la sconfitta in questa occasione. La corsa salvezza rimane aperta per entrambe le squadre.

Successo biancorosso contro un avversario in piena zona playoff. Dopo il vantaggio su rigore di Moncini, autogol di Adorni, poi Çuni. Per gli ospiti a segno Ambrosino Il Bari si regala una vittoria tanto pesante quanto inattesa nella 33ª giornata di Serie B, superando 3-1 al San Nicola un Modena in piena zona playoff. Un successo di carattere per i biancorossi, che colpiscono con Moncini, sfruttano l’autorete di Adorni e chiudono i conti con Cuni, prima del gol della bandiera firmato da Ambrosino per gli emiliani. Tre punti d’oro contro una squadra sesta in classifica con 50 punti, che permettono al Bari di restare quartultimo ma di salire a quota 34, agganciando Entella e Padova e riaccendendo la corsa salvezza. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Bari-Modena: emergenza rosa e scommesse tattiche al San Nicola Leggi anche: Volley Modena in difficoltà al via: sconfitta a Viadana, la corsa alla salvezza inizia con un passo falso Si parla di: Bari-Modena, 1290 biglietti a disposizione per il Settore Ospiti del San Nicola. Al San Nicola vincere contro il Modena è obbligatorio: per il Bari è l’ultima spiaggiaDomani la partita dei biancorossi in casa, un’altra sconfitta significherebbe dire addio alla speranza della salvezza ... bari.repubblica.it Bari -Modena, in campo al «San Nicola» alle 15: l’ultima chiamata la salvezzaVerrebbe facile, in periodi così complicati, tirar fuori la storiella dell’orgoglio. Antica come il calcio. A volte finanche stucchevole, quasi insopportabile. Quello dell’orgoglio è un concetto serio ... lagazzettadelmezzogiorno.it