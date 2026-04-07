Samb lotta salvezza sempre più complicata

La partita tra la squadra e la capolista si è conclusa con un pareggio che rende più difficile la lotta per la salvezza. La prestazione tecnica e tattica è stata oggetto di analisi, ma il risultato ha avuto un impatto diretto sulla posizione in classifica. La squadra si trova ora in una situazione complicata, con pochi punti di margine rispetto alle squadre che lottano per evitare la retrocessione.

Il pareggio con la capolista Arezza va analizzato sotto due aspetti: il primo per quanto riguarda il lato squisitamente tecnico-tattico e l’altro, il più importante, riguarda la classifica. Anche contro la corazzata toscana la Samb ha evidenziato la giusta compattezza di squadra. Praticamente non ha mai sofferto i granata, concedendo nell’arco dei cento minuti disputati solo un paio di cross non capitalizzati a dovere dagli attaccanti ospiti ed una conclusione di Tavernelli nel primo tempo deviata in angolo da Cultraro. E questo fatto la dice lunga sulla bontà del lavoro di Boscaglia che nelle otto panchine sulla panchina rossoblù ha affrontato tutte le prime della classe conquistando sette punti, frutto di una vittoria a Guidonia e quattro pareggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Samb, lotta salvezza sempre più complicata Trieste in crisi: il Nutribullet affonda, la lotta per la salvezza si fa sempre più strettaTreviso è ancora ferma all’ultimo posto in classifica dopo la sconfitta casalinga contro Trieste, con il punteggio finale di 84-76 che nasconde una... È sempre più complicataLa situazione in classifica si è complicata maledettamente dopo l’ultimo posticipo della venticinquesima giornata. Si parla di: Scherzi del calendario con la Samb, sabato contro l’Arezzo, che potrebbe fare un regalo all’Ascoli. Samb, lotta salvezza sempre più complicataIl Bra si è rifatto sotto mentre domenica i rossoblù resteranno a guardare i piemontesi a Campobasso e la Torres di scena a Pineto ... ilrestodelcarlino.it Samb, Eusepi: «Ci metterò sempre il cuore. Tra tanti tifosi uno scemo lo trovi sempre»L'attaccante dopo il pareggio contro l'Arezzo: «A noi vedono dei replay da posizioni impossibili. La salvezza? Io ci credo» ... lanuovariviera.it