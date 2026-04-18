Bari-Venezia 0-3 Calcio

Nella partita valida per la quartultima giornata di campionato, il Venezia ha battuto il Bari con il risultato di 3-0 allo stadio “San Nicola”. La squadra ospite ha ottenuto la vittoria senza subire reti, in un match che si è giocato in una situazione di classifica favorevole ai padroni di casa. La partita si è svolta senza ulteriori eventi di rilievo e si è conclusa con il risultato finale che ha consolidato il successo del Venezia.

Non era in casa della prima in classifica che si potesse attendere molto. Alla quartultima giornata di campionato, almeno per la regular season, il Venezia ha sconfitto il Bari per 3-0 al “San Nicola”. I veneti con 75 punti guidano la graduatoria del campionato di calcio di serie B mentre i pugliesi, fermi a quota 34 punti in classifica, non riescono a schiodarsi dalla zona playout se non retrocessione diretta. Le ultime tre partite saranno, ovviamente, fondamentali. Il Bari ne giocherà due in trasferta: ad Avellino e, nell’ultima giornata, a Catanzaro. Nel mezzo la partita in casa, scontro diretto, con la Virtus Entella. La situazione dei pugliesi è molto complicata.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bari-Venezia 0-3 Calcio BARI CARRARESE 0-3 Serie C diretta a un passo Notizie correlate Leggi anche: Venezia-Bari 3-0 Calcio Bari-Venezia 0-3: le pagelle dei biancorossiAncora una prova di sconcertante pochezza per il Bari, squadra che dovrebbe dare il massimo per provare a salvarsi, ma che anche oggi si è liquefatta... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bari – Venezia: la storia. Longo: Questo gruppo non è sfaldato; Serie B: Venezia, Frosinone e Avellino ok, lo Spezia ne segna sei; Bari Venezia partita salvezza Serie B; quote Bari Venezia: il pronostico sui lagunari. Bari-Venezia 0-3: le pagelle dei biancorossiAncora una prova di sconcertante pochezza per il Bari, squadra che dovrebbe dare il massimo per provare a salvarsi, ma che anche oggi si è liquefatta alla prima difficoltà. Certo, di fronte c'era la c ... baritoday.it Bari-Venezia: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Bari-Venezia di Sabato 18 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net Saluti dallo stadio San Nicola di Bari, dove il Bari ospita il Venezia - facebook.com facebook . @Lega_B, le formazioni ufficiali di Bari-Venezia x.com