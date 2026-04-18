Bari tornano i tavolini nel cuore della movida | Così miglioriamo la vivibilità

A Bari, i tavolini tornano nel cuore della movida in largo Adua, dopo una decisione del sindaco con un’ordinanza specifica. La scelta mira a regolamentare l’uso degli spazi pubblici e migliorare la vivibilità dell’area frequentata da locali e cittadini. La ripresa di questa iniziativa avviene in un momento in cui si cercano soluzioni per favorire la convivenza tra attività commerciali e residenti.

Tornano i tavolini in largo Adua, nella movida di Bari. La decisione, presa dal sindaco, Vito Leccese, con un’apposita ordinanza, dettata dalla necessità di regolamentare la situazione e garantire ai residenti una maggiore vivibilità. «L’alta concentrazione di locali e la vocazione all’incontro di queste aree – ha spiegato il primo cittadino - producono, soprattutto in alcune fasce orarie, una pressione significativa sugli spazi pubblici. Questo si traduce spesso in difficoltà per i pedoni e per i residenti, che segnalano problemi anche nel rientro alle proprie abitazioni». «Il protrarsi di queste situazioni ha alimentato tensioni che non possiamo ignorare – aggiunge Leccese -.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Bari, tornano i tavolini nel cuore della movida: «Così miglioriamo la vivibilità» Notizie correlate Sara, un cuore nel mare di libri: “Così i luoghi abbandonati tornano a nuova vita”Ferrara, 1 febbraio 2026 – Era un’area industriale abbandonata, 14mila metri quadrati nella periferia della città. Rissa nel cuore della “movida“. Banale questione di viabilità scatena la zuffa: 4 denunciatiBotte da orbi in via Gramsci, nel cuore della “movida“, per un banale motivo di viabilità sfociato in una zuffa in cui è spuntata anche una catena. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bari, tornano i tavolini in Largo Adua: nuova ordinanza per l'estate all'Umbertino. Leccese: Basta disagi per i residenti; Movida all'Umbertino, l'ordinanza per largo Adua e piazza Diaz: Tavolini solo sul lato dei giardini; Contro la movida molesta Bari sperimenta i tavolini dei bar nei giardini; Torna la Deejay Ten a Bari: domenica 19 aprile corsa in città e rivoluzione del traffico. Bari, tornano i tavolini in Largo Adua: nuova ordinanza per l'estate all'Umbertino. Leccese: «Basta disagi per i residenti»La sperimentazione valida fino al 30 settembre 2026 anche per Piazza Diaz: «Vogliamo alleggerire la concentrazione lungo i marciapiedi e distribuendo in modo più equilibrato le presenze negli spazi di ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bari, tornano tavolini in largo Adua e piazza Diaz. Leccese: Rispettare tranquillità dei residentiNell'Umbertino il nuovo esperimento durerà tutta l'estate. Al via lunedì fino al 30 settembre. Previste multe da 25 a 500 euro per chi non rispetta le ... bari.repubblica.it Bari “80 ANNI DI FIAMMA, DAL MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO A FRATELLI D’ITALIA” Evento partecipato ed entusiasmante con interessanti riflessioni politiche e testimonianze personali su 80 anni della Destra italiana. Un cammino lungo ed una storia x.com +++ IL QUARTIERE SAN PAOLO DI BARI SI STRINGE ATTORNO AL PICCOLO GIOSUÉ, IL BAMBINO DI 7 ANNI MORTO DOPO ESSER PRECIPITATO DAL SETTIMO PIANO DI UNA PALAZZINA +++ - facebook.com facebook