Rissa nel cuore della movida Banale questione di viabilità scatena la zuffa | 4 denunciati

Una lite scoppiata in via Gramsci, nel centro della movida, ha portato a quattro denunce. La disputa, nata da una questione di viabilità, è degenerata in una rissa che ha coinvolto più persone e ha visto l’uso di una catena. L’episodio evidenzia come semplici incomprensioni possano sfociare in situazioni di grande tensione.

Botte da orbi in via Gramsci, nel cuore della “movida“, per un banale motivo di viabilità sfociato in una zuffa in cui è spuntata anche una catena. Quattro le persone denunciate dalla polizia per rissa aggravata: si tratta di un guineano 30enne e di tre albanesi di 27, 29 e 30 anni, tutti ritenuti responsabili, come detto, del reato di rissa aggravata. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato che hanno anche visionato le immagini della videosorveglianza, alcune sere fa il guineano in sella alla bicicletta ha rischiato di urtare il gruppetto di albanesi, che in un primo momento ha reagito verbalmente al rischio di “collisione“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

