Ferrara, 1 febbraio 2026 – Un’area industriale di 14mila metri quadrati nella periferia di Ferrara torna a vivere grazie a Sara. La donna ha trasformato un luogo abbandonato in un centro di cultura e lettura, portando nuova vita a uno spazio che sembrava destinato a rimanere vuoto. Ora, tra scaffali pieni di libri e incontri con la comunità, quella che un tempo era una zona dimenticata si anima di nuovo.

Ferrara, 1 febbraio 2026 – Era un’ area industriale abbandonata, 14mila metri quadrati nella periferia della città. Ora in quell’estensione – la superficie di due campi da calcio – ci sono scaffali che si perdono lassù, verso il soffitto. Un muro di libri, copertine, pagine colorate, parole che – si spera – servano a far diventare grandi figli, nipoti, generazioni. "Portiamo sui banchi di scuola oltre 5 milioni di libri ogni anno", dice Mauro Padovani, amministratore delegato di Txt, i simboli di colore rosso lungo via Sutter, oltre il cancello e in quei capannoni un giro d’affari di 130 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sara, un cuore nel mare di libri: “Così i luoghi abbandonati tornano a nuova vita”

Approfondimenti su Sara Cuore

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Russians at War | UNCENSORED | Rare Frontline Access Documentary

Ultime notizie su Sara Cuore

Argomenti discussi: Daniele Battistella: Felice di tornare al Villa, ma Ampezzo sarà sempre nel mio cuore; Conferenza Episcopale Campana: Al cuore della democrazia; Venti progetti di recupero di tesori fragili: ecco i Luoghi del Cuore che il Fai salverà nel 2026; Intervista a Lucia Mascino che sarà in scena al Vascello di Roma.

La notte nel cuore, anticipazioni 1ª stagione: Nuh e Sevilay diventano marito e moglieNuh e Sevilay si sposeranno nelle prossime puntate de La notte nel cuore: sarà un momento emozionante per tutta la famiglia, felicemente riunita per il grande evento. Le anticipazioni rivelano che Nuh ... it.blastingnews.com

La neve nel cuore 2 sarà agrodolce per Sarah Jessica ParkerSarah Jessica Parker è emozionata all'idea di un sequel di La neve del cuore, ma ha definito l'esperienza agrodolce senza Diane Keaton. La scomparsa di Diane Keaton non avrebbe in ogni caso ... comingsoon.it

Originaria di Sinnai, Sara è insegnante di professione, ma il suo cuore batte anche al ritmo della batteria, strumento che l’ha portata su palchi importanti e l’ha resa parte di progetti musicali ambiziosi. Conosciamola meglio - facebook.com facebook