Nel calcio, le dichiarazioni di alcuni giocatori si intrecciano con le sorti delle partite e delle stagioni. Un centrocampista ha dedicato un gol a un ex allenatore, lamentandosi anche per le chance perse in un mondiale. Nel frattempo, un attaccante francese continua a segnare con costanza, mentre si attende ancora l’esito di calcoli matematici riguardanti la qualificazione. Le emozioni si susseguono sul campo, tra momenti di tensione e attese.

Quell’ultima dispettosa sosta per le nazionali deve aver davvero spaccato l’Inter in due: c’era una squadra precedente, stranamente impaurita, e ce n’è una successiva, fiera e arrembante. Prima aveva scalato marcia e regalato come un osso l’illusione della rimonta agli avversari, dopo ha iniziato ad accelerare in questa vertigine che avvicina lo scudetto numero 21. La differenza sta tutta nell’anima grande della squadra, che pareva perduta e in un amen è stata ritrovata appieno, grazie all’arte persuasiva dell’inquilino in panchina. In quel periodo, anche allora senza Lautaro, i big di Chivu erano in versione sbiadita, mentre adesso scoppiano di colore e salute.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Barella: "Il gol è per Gattuso, peccato per il Mondiale...". E Thuram: "Aspettiamo l'aritmetica"

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Barella ripensa a Gattuso dopo il Cagliari: Nessuno di noi meritava questa delusioneNicolò Barella dopo il gol in Inter-Cagliari ha pensato ancora a Rino Gattuso e alla delusione della Nazionale per la mancata qualificazione ai Mondiali ... fanpage.it

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