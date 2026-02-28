In occasione della giornata dedicata alle malattie rare, una madre racconta il percorso di sua figlia affetta dalla sindrome di Norrie. Dopo aver affrontato momenti di sofferenza nel pensare che il bambino non avrebbe mai visto, la famiglia ha imparato a osservare il mondo con occhi diversi, condividendo ogni passo insieme. La storia si snoda tra diagnosi, incontri con associazioni e nuove prospettive di vita.

Dalla diagnosi di sindrome di Norrie all'incontro con la Lega del Filo d'Oro, la storia di Francesco, tra silenzi, inadeguatezze istituzionali e preziose conquiste quotidiane. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giornata delle malattie rare, Anna Maria: «Ho ho sofferto nel pensare che mio figlio non avrebbe mai visto. Poi abbiamo imparato a guardare il mondo a modo nostro, insieme»

