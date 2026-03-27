Il centrocampista del Newcastle ha commentato la vittoria ottenuta in una recente partita, affermando che nel primo tempo la squadra era impaurita e sottolineando l'importanza del gol segnato, definendolo il più importante della sua carriera. Ha anche parlato del suo rapporto con l’allenatore, senza fornire dettagli specifici. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista trasmessa su una piattaforma televisiva.

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© Calcionews24.com - Tonali a Sky: «Nel primo tempo eravamo impauriti, questo il gol più importante della mia carriera. Vi racconto il rapporto che ho con Gattuso»

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